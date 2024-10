Arrestation de Kamel Magherbi

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné la mise en garde à vue du voyant Kamel Magherbi, en raison de soupçons de blanchiment d’argent, d’évasion fiscale et de pratiques de sorcellerie. Selon des sources fiables, l’enquête a été déclenchée suite à la publication d’annonces sur Facebook faisant la promotion de ses activités de voyance et de traitements de diverses maladies. Sur ordre judiciaire, les agents de la brigade de recherche et d’intervention de la garde nationale de Ben Arous ont perquisitionné son domicile. En concertation avec le parquet, la mise en garde à vue de Kamel Magherbi a été décidée pour permettre la réalisation de plusieurs expertises techniques et scientifiques nécessaires à l’enquête.