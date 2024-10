Octobre Rose : L’ONFP intensifie les campagnes de dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans plusieurs régions

Dans le cadre de la campagne « Octobre rose » de lutte contre le cancer du sein, l’Office national de la famille et de la population (ONFP) a organisé un certain nombre d’activités sanitaires pour le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus dans plusieurs régions, selon un communiqué publié samedi par l’office.

Ces activités comprennent une caravane de sensibilisation et de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus au Centre intégré de la jeunesse et de l’enfance à Bourj El Amri (gouvernorat de la Manouba), en partenariat avec la Délégation régionale de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, et une journée portes ouvertes pour fournir des prestations de santé et de sensibilisation aux cancers du sein et du col de l’utérus, tenue à l’Association INDA de microfinance dans le gouvernorat du Kef.

L’ONFP a également organisé une journée portes ouvertes sur le dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus à l’hôpital de Chorbane, dans une usine à Souassi (au gouvernorat de Mahdia), et une rencontre de sensibilisation à l’Institut supérieur des études technologiques de Siliana, outre fournir des prestations médicales et de sensibilisation dans les milieux industriels, ruraux et densément peuplées de Zaghouan les 9, 10 et 11 octobre.

Le programme des activités organisées dans le cadre du mois ‘”ctobre rose” comprend aussi une activité médicale et de sensibilisation dans une entreprise industrielle à Borj Ghorbal (gouvernorat de Ben Arous) etsau profit des travailleuses à la Société tunisienne de l’électricité et du gaz à Jendouba, outre un événement médical et de sensibilisation ouvert organisé par le Centre de santé reproductive à El Nour (gouvernorat de Kasserine).

Dans les régions de Médenine et de Tataouine, une journée portes ouvertes a été organisée au Centre régional de santé reproductive, en partenariat avec le bureau régional de l’Union des femmes et du Croissant-Rouge, ainsi qu’un atelier et diverses activités de sensibilisation à l’occasion du festival sportif pour le développement du football féminin à Tataouine, tenu au stade Najib Al Khattab.