Football – CAN 2025 : La Tunisie avec l’ambition de poursuivre sa belle série

Football – CAN 2025

La sélection tunisienne de football accueillera demain vendredi, au stade Hamadi Agrébi de Radès, à partir de 20h00, les Comores dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc 2025) avec la ferme volonté de poursuivre sa belle série de victoires et s’assurer une place en phase finale.

Pour ce faire, l’équipe de Tunisie abordera le match face aux Comores avec un objectif clair, celui de confirmer le visage positif qu’elle a montré sous la houlette du nouveau staff technique dirigé par Faouzi Benzarti, marqué par deux victoires aux dépens du Madagascar et de la Gambie et une pole position dans le groupe A.

De ce fait, la confrontation de vendredi se jouera avec des intentions claires, celles de gagner avec la manière, notamment, que les fervents supporters des aigles de Carthage ambitionnent de voir leur sélection sous un nouveau visage qui rompt avec le jeu prudent et le style de jeu à tendance trop défensive.

S’agissant des choix techniques du sélectionneur Faouzi Benzarti, tout porte à croire que ce dernier privilégiera la continuité en maintenant le même onze ayant disputé les matchs face au Madagascar et à la Gambie, tout en apportant quelques ajustements dictés par des cas de force majeure, notamment la blessure de l’arrière gauche Ali Abdi.

Ce dernier sera, note-t-on, remplacé par le sang et or Mohamed Amine Ben Hmida, convoqué de dernière minute.

“La convocation de Ben Hmida, a été motivée par son expérience internationale, d’abord, mais également, par l’harmonie qui existe dans la ligne arrière entre les éléments appartenant à l’Espérance sportive de Tunis, tels que Raed Bouchniba et Yassine Meriah”, a expliqué le sélectionneur-adjoint, Othmane Najjar.

“Etant dans l’urgence avec le laps de temps relativement court qui nous sépare du match, nous n’avions pas la possibilité d’élargir le cercle de choix et Ben Hmida a une expérience internationale et a déjà réalisé de bonnes performances lors du dernier championnat arabe qui s’est déroulé au Qatar”, a ajouté Najjar.

Le lorientais Montassar Talbi retrouvera sa place dans la ligne arrière de l’équipe de Tunisie face aux Comores, aux côtés du trio Bouchniba, Ben Hmida et Meriah devant le gardien Amenallah Memmiche.

Pour sa part, la ligne médiane connaîtra quelques changements à la lumière du retour du joueur de l’Eintracht Francfort Ilyes Sekhiri dans l’équipe après son forfait face à la Gambie et au Madagascar pour cause de blessure. Demain, il sera associé à Issa Laidouni, alors que Mohamed Ali Ben Romdhane sera chargé de l’animation offensive aux côtés de Hamza Rafia.

La ligne d’attaque des aigles de Carthage sera, quant à elle, sous les projecteurs, avec une composition formée de Youssef Msakni et Seifallah Jaziri en l’absence de Haithem Jouini.

Le facteur psychologique et mental sera d’une grande importance lors de la rencontre de demain pour réaliser une prestation à la hauteur des attentes et imposer la domination tunisienne sur le terrain.

“La sélection est tenue de présenter une bonne prestation et de profiter de sa position en tête du groupe pour imposer sa domination et sa suprématie et montrer à quel point les joueurs adhèrent à la philosophie tactique du sélectionneur”, a assuré Othmane Najjar.

Pour ce qui est du niveau de la sélection des Comores, le sélectionneur national adjoint estime qu’il n’existe plus d’équipe faible en Afrique, car toutes les équipes se sont nettement améliorées, dont les Comores, qui disposent d’un effectif homogène et dont la plupart des joueurs sont formés en Europe.

La Confédération africaine de football (CAF) avait, rappelle-t-on, désigné l’arbitre nigérian Joseph Odey Agabor, pour diriger la rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes Samuel Pwadutakam et Abdulmajeed Olaide.

A noter que la sélection tunisienne est en tête du groupe A des éliminatoires de la CAN du Maroc 2025 avec 6 points, alors que les Comores occupent la deuxième place avec deux points, et que la Gambie et Madagascar se partagent la dernière place avec un point chacun.