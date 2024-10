Importation de véhicules pour les Tunisiens résidant à l’étranger : Conditions et avantages

Le porte-parole officiel de la Douane tunisienne, le général Chokri Jebri, a démenti ce mercredi 9 octobre 2024, les informations circulant sur les réseaux sociaux concernant la possibilité pour les Tunisiens résidant à l’étranger d’importer trois voitures sans payer de droits de douane.

Dans une déclaration à la Radio Nationale, Jebri a précisé que les Tunisiens résidant à l’étranger peuvent importer une voiture ou une moto à l’occasion de leur retour définitif.

Il a ajouté que le citoyen a le choix entre un avantage partiel ou total, expliquant que le Tunisien résident à l’étranger peut soit payer 25 % des taxes pour que le véhicule obtienne un numéro d’immatriculation tunisien, permettant ainsi sa vente, soit immatriculer la voiture avec la série tunisienne “N.T” (Numéro temporaire), ce qui signifie qu’il ne pourra la vendre qu’après avoir réglé l’intégralité des taxes.

Le porte-parole de la Douane a également précisé qu’en plus du bénéfice de l’avantage “FCR”, tout Tunisien résidant à l’étranger qui envisage de lancer un projet, qu’il soit agricole ou touristique, peut importer un camion aux mêmes conditions que le régime “FCR”, en notant que le camion doit être immatriculé au nom de la personne qui l’a importé et que celle-ci devra payer 10 % des taxes et droits de douane.

Il a également mentionné qu’un Tunisien ayant résidé à l’étranger pendant plus de 365 jours consécutifs peut importer une voiture avec le paiement intégral des droits et taxes, soit 100 %, soulignant que cette mesure est ancienne et que peu de personnes y recourent en raison du coût élevé des véhicules.

Enfin, le général Chokri Jebri a indiqué que les Tunisiens peuvent également importer des voitures électriques, avec une exonération des droits de douane, ne payant que la TVA.