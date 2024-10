Arrivée imminente de nouvelles cargaisons de café : un soulagement pour le marché

La ministre du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, lors d’une réunion avec des représentants de la Chambre nationale des cafetiers et de la Chambre nationale des fabricants de café, l’arrivée imminente de cargaisons supplémentaires de café dans les prochains jours. Elle a souligné la nécessité d’une rationalisation des achats professionnels, en évitant le stockage excessif pour contrer les pratiques monopolistiques et la spéculation, qui seront surveillées par les autorités compétentes. Le ministre, Samir Abid, a insisté sur l’importance de l’engagement des professionnels et de la collaboration de tous les acteurs concernés pour réussir ces mesures, en faisant preuve de responsabilité sociétale. Il a également évoqué les discussions sur les mesures à mettre en place pour garantir un approvisionnement durable, tout en tenant compte de la situation actuelle du marché mondial, afin de soutenir les quantités destinées à la consommation des ménages et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, tout en assurant la pérennité des entreprises industrielles et artisanales.