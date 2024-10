Frappes israéliennes à Damas : 7 victimes dont des enfants et des femmes

Dans une récente frappe aérienne israélienne à Damas, au moins sept personnes, dont des enfants et des femmes, ont perdu la vie, tandis que onze autres ont été blessées, selon un bilan préliminaire communiqué par le ministère syrien de la Défense. L’attaque a ciblé des immeubles résidentiels et commerciaux dans le quartier de Mazzeh, sans préciser quel objectif précis était visé, bien que des rumeurs circulent concernant une opération d’assassinat d’une personnalité non identifiée. Par ailleurs, des médias syriens ont rapporté que les défenses aériennes du pays avaient réussi à intercepter des cibles hostiles dans les environs de la capitale. Cette escalade des tensions souligne la complexité et la volatilité de la situation sécuritaire dans la région.