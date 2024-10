Examens nationaux 2025 : calendrier des épreuves du baccalauréat et des concours

Le ministère de l’Éducation a dévoilé, dans un communiqué publié sur son site officiel, le calendrier des examens nationaux pour l’année 2025.

Le ministère a annoncé que les examens du baccalauréat 2025, pour la session principale, auront lieu les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 juin 2025, et les résultats seront annoncés le mardi 24 juin 2025. Quant à la session de contrôle, elle se déroulera les 30 juin, 1er, 2 et 3 juillet 2025, et les résultats seront proclamés le dimanche 13 juillet 2025.

En ce qui concerne les épreuves de fin d’année en éducation physique, elles se tiendront du 14 au 26 avril 2025, tandis que les examens pratiques et oraux auront lieu du 15 au 26 mai 2025.

Pour ce qui est des examens du concours d’entrée aux collèges pilotes, ils se dérouleront les 16, 17 et 18 juin 2025, et les résultats seront annoncés le vendredi 4 juillet 2025. Les examens pour le certificat de fin d’études de l’enseignement de base et technique auront lieu les 19, 20 et 21 juin 2025, avec les résultats prévus pour le lundi 7 juillet 2025.