Pluies abondantes à Tataouine : les autorités interviennent pour pomper l’eau des maisons

La délégation régionale au développement agricole de Tataouine a confirmé des précipitations importantes au cours des dernières 24 heures dans plusieurs zones du gouvernorat. Les quantités de pluie enregistrées varient entre 39 mm à Tataouine Sud, 21 mm à Tataouine Nord, et des niveaux plus faibles dans d’autres délégations comme Ghomrassen (13,4 mm), Beni M’hira (7,5 mm), et Bir Lahmar (4 mm). Face à ces pluies abondantes, le comité régional de gestion des catastrophes est intervenu la nuit dernière pour pomper l’eau des habitations et des espaces publics, et pour nettoyer les rues des débris laissés par les intempéries, afin de rétablir la circulation normale.