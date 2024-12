Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps parfois très nuageux sur les régions côtières du nord, où des pluies sporadiques et temporairement orageuses à localement fortes sont attendues.

Ces pluies s’étendront progressivement l’après-midi au reste du nord, au centre et localement au sud en cours de nuit avec des chutes de grêle dans certains endroits.

Vent de secteur ouest relativement fort sur le sud avec localement des vents de sable. Il sera faible à modéré sur le reste des régions, puis se renforcera en cours de nuit sur la plupart des régions et dépassera temporairement 80 km/h sous forme de rafales accompagnées d’orages.

Mer agitée dans le Golfe de Gabès et sur le reste des côtes, puis généralement très agitée la nuit.

Les températures maximales varieront entre 14 et 18 degrés sur les régions côtières nord et les hauteurs ouest et entre 19 et 24 degrés sur le reste des régions.