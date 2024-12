Drame à Manhattan : le directeur général de United Health Care abattu par balle devant un hôtel Hilton !

Le directeur général de “United Health Care”, l’une des plus grandes compagnies d’assurance santé aux États-Unis, a été abattu par balle à New York, devant l’hôtel Hilton, dans ce qui semble être une attaque ciblée. Selon le New York Times, Brian Thompson, âgé de 50 ans, a été touché par des balles peu avant 7 heures du matin, à Manhattan. La chaîne CNBC a rapporté que l’attaque avait impliqué l’utilisation d’un silencieux. Le tireur, décrit portant un masque noir, a pris la fuite après l’incident. La police a confirmé le tir et a immédiatement déployé des agents dans le quartier, une zone généralement animée de Manhattan, qui aurait pu être pleine de passants au moment de l’attaque.