Mandats d’amener internationaux contre Mondher Zenaidi et Rafik Bouchlaka

Le Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme a annoncé ce vendredi que les juges d’instruction chargés du dossier des anciens ministres Mondher Zenaidi et Rafik Bouchlaka, ainsi que du blogueur Anis Ben Dhaou et de l’activiste politique Thameur Bedida, ont émis des mandats d’amener internationaux contre chacun des suspects précisant que les enquêtes judiciaires sont toujours en cours.

Dans un communiqué publié ce vendredi, le Pôle a précisé qu’après avoir terminé les investigations préliminaires, le ministère public près du Pôle a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les suspects et a demandé l’émission des mandats judiciaires nécessaires à leur encontre.

Selon la même source, ces poursuites font suite à l’instruction confiée par le ministère public près du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme à l’unité nationale spécialisée dans les crimes terroristes, afin d’enquêter sur les publications et les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par Mondher Zenaidi, Rafik Bouchlaka, Anis Ben Dhaou et Thameur Bedida, qui visaient à semer le désordre et la panique parmi les citoyens, à perturber le processus électoral, et à porter atteinte à l’autorité de l’État et de ses institutions.