Historique : Tunis Business School remporte la Coupe du Monde Enactus 2024 parmi 700 participants

Après trois jours de compétition intense, la Coupe du Monde Enactus 2024 s’est achevée avec une victoire éclatante pour les étudiants de la Tunis Business School, représentant fièrement la Tunisie. Leur projet innovant et leur engagement remarquable leur ont permis de décrocher le titre de champions, parmi plus de 700 participants issus de 30 pays. L’Université Mohammad V du Maroc s’est distinguée en obtenant la deuxième place, tandis que les équipes de l’Institut de Technologie de Karlsruhe (Allemagne) et de l’Université de Konkuk (Corée) ont également brillé. Cet événement a offert une plateforme unique aux jeunes entrepreneurs sociaux pour collaborer, apprendre et se confronter aux défis mondiaux, renforçant ainsi l’impact de l’entrepreneuriat social. Félicitations à tous les participants pour leurs contributions exceptionnelles et à Tunis Business School pour leur victoire bien méritée.