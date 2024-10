Cent-deux (102) ressortissants Tunisiens et leurs proches, résidant au Liban et souhaitant rentrer en Tunisie ont été évacués vers l’aéroport d’Amman, où ils ont été accueillis par l’ambassadrice de Tunisie en Jordanie, annonce, ce jeudi, le ministère des Affaires étrangères. Le Département précise, dans un communiqué, que des efforts intenses sont en cours pour assurer le retour des ressortissants Tunisiens dans les meilleurs délais.

L’opération intervient en application des consignes du président de la République, qui a ordonné la programmation d’un vol pour assurer le rapatriement des Tunisiens se trouvant au Liban et souhaitant retourner en Tunisie. Elle fait également suite aux efforts fournis par l’ambassade de Tunisie à Beyrouth, avec le concours des autorités libanaises.

L’ambassade de Tunisie au Liban avait annoncé, le 29 septembre, qu’elle programmerait un vol spécial, le mardi 1er octobre, via la compagnie nationale Tunisair, pour rapatrier 260 Tunisiens résidant au Liban souhaitant rentrer en Tunisie, en raison de l’escalade rapide et dangereuse des événements dans ce pays. Elle a précisé que la liste des passagers a été établie en fonction des priorités sécuritaires, sanitaires et humanitaires. Plus de 400 demandes sont parvenues à l’ambassade

Hier, mercredi, l’ambassade a également indiqué que les efforts se poursuivent pour surmonter les obstacles ayant empêché la programmation de ce vol, soulignant que ce retard est principalement dû à la “situation sécuritaire “.

La situation au Liban connaît des événements dangereux, à la lumière des attaques de l’armée sioniste.