Le chanteur libanais Mouïn Chérif accuse Israël de viser civils et artistes devant sa maison détruite

Le chanteur libanais Mouïn Chérif est apparu dans une vidéo bouleversante, inspectant les décombres de sa maison détruite par les frappes israéliennes, situé dans la banlieue sud de Beyrouth. Debout devant les ruines fumantes de son domicile, il a exprimé sa gratitude pour la sécurité de sa famille, affirmant : « L’essentiel est que nos enfants soient sains et saufs. Nous disions que tout était sacrifié pour la cause de Hassan Nasrallah et aujourd’hui nous disons que tout est pour l’âme d’Esayyed. » Chérif a également souligné l’absence de cibles militaires dans son quartier, déclarant que leur seul objectif est d’offrir un foyer pour élever et éduquer leurs enfants. Il a ensuite dénoncé l’occupation israélienne, accusant ses forces de s’en prendre aux civils et aux artistes, incapables de faire face aux « hommes de Dieu » sur le champ de bataille.