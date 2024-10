Caravane de santé multidisciplinaire à la manouba

Une caravane de santé multidisciplinaire a été organisée, mardi, au centre de protection des personnes âgées de la Manouba, en collaboration avec l’association de protection des personnes âgées, la direction régionale de la santé et la délégation régionale de la femme, de la famille et des personnes âgées, à l’occasion de la célébration de la journée nationale et internationale des personnes âgées.

Plusieurs personnes âgées ont bénéficié des soins de santé dans les spécialités de médecine générale, de dépistage de l’hypertension et du diabète, de gériatrie, de médecine interne et de rhumatologie, de dermatologie, de neurologie, de psychiatrie, de pneumologie, de néphrologie, de physiothérapie, de médecine dentaire, de nutrition, de prévention de l’ostéoporose, et d’examens complémentaires pour certains cas nécessitant un suivi sanitaire, en présence de la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, Asma jaberi.

Selon le directeur du centre, Lotfi Bouhlel, l’objectif de cette caravane est de détecter les déficiences fonctionnelles et sensorielles (telles que les déficiences visuelles, auditives et motrices) ainsi que le dépistage précoce des maladies psychiatriques et neurologiques, de la démence et de la maladie d’Alzheimer.

Il convient de mentionner que la visite du ministre a englobé les unités de vie pour personnes âgées, qui comptent actuellement 76 personnes âgées, dont 30 femmes âgées, et a inspecté les conditions d’hébergement, selon la même source.