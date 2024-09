Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Le ciel sera couvert, ce dimanche, par des nuages passagers sur l’ensemble du pays, devenant plus denses l’après-midi sur les hauteurs de l’Ouest.

Selon le bulletin quotidien de l’Institut National de la Météorologie (INM), les températures enregistreront une légère baisse, avec des maximales comprises entre 24 et 28 degrés au nord, sur la région côtière et sur les hauteurs de l’Ouest, et entre 29 et 34 degrés dans les autres régions.

Les vents souffleront du secteur Nord au Nord et au Centre, et du secteur Est au Sud. Ils seront forts près des côtes et dans le Sud, avec des tourbillons de sable locaux, et modérés dans les autres régions.

La mer sera très agitée.