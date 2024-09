Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Des nuages parfois denses samedi, avec des pluies éparses et temporairement orageuses sur les régions de l’extrême Nord, le matin. Ces pluies concerneront progressivement le reste des régions du Nord et du Centre l’après midi, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Elles seront parfois abondantes aux gouvernorats du Kef, de Kasserine, de Siliana, de Kairouan et de Sousse, et seront accompagnées de chutes de grêles dans des endroits limités. Le vent soufflera de secteur nord au Nord et de secteur est au Centre et au Sud relativement fort à localement fort.

Sa vitesse atteindra 60Km/h près des côtes et au Sud, avec des phénomènes locaux de sables. Il soufflera faible à modéré avec une vitesse entre 15 et 25km/h sur le reste des régions et dépassera temporairement 80km/h sous forme de rafales lors de l’apparition des nuages orageuses.

La mer sera agitée à progressivement très agitée.

Les températures maximales seront comprises entre 28 et 33 degrés au Nord, au Centre et au Sud-est et entre 34 et 38 dans le reste des régions, selon la même source.