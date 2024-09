Série de vols de voitures : la police met la main sur deux suspects

Les agents de la section de surveillance de la police de secours ont réussi à arrêter deux individus impliqués dans une série de cambriolages de voitures à Tunis. Selon les informations disponibles, les suspects étaient en train de surveiller des véhicules stationnés près de la rue Ali Darghouth, dans le but de les forcer et de les voler. Une équipe de la section de surveillance a été dépêchée sur place et a rapidement interpellé les deux malfaiteurs. Après vérification dans le système, il s’est avéré qu’ils faisaient l’objet de huit mandats de recherche pour vols et violences graves. Ils ont été remis au poste de police du Lac pour la suite des procédures légales, comme l’a confirmé le coordinateur médiatique du bureau de presse de la sûreté nationale.