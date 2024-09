Les Houthis frappent l’aéroport Ben Gourion lors de l’arrivée de Netanyahou

Le samedi 28 août 2024, les forces armées de la coalition “Ansar Allah” (Houthis) au Yémen ont annoncé avoir ciblé l’aéroport de “Yaffa”, également connu sous le nom israélien de “Ben Gourion”, avec un missile balistique de type “Palestine 2”, lors de l’arrivée du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. D’après le porte-parole des Houthis, Yahya Saree, cette attaque s’inscrit dans une réponse aux crimes de l’ennemi et représente une escalade dans leur soutien à Gaza et au Liban. Alors que l’armée israélienne a confirmé l’activation des sirènes d’alerte dans le centre du pays et l’interception d’un missile lancé depuis le Yémen, des explosions ont été entendues au-dessus de Jérusalem. Par ailleurs, le Hezbollah libanais a annoncé le décès de son secrétaire général, Hassan Nasrallah, marquant ainsi un moment important pour la résistance islamique après plusieurs décennies de leadership et de combats contre Israël.