Giorgia Meloni et Elon Musk : une complicité intrigante

Elon Musk et Giorgia Meloni semblent avoir développé une connexion notable lors de la récente remise des Global Citizen Awards, organisée par l’Atlantic Council à New York, en marge de l’assemblée générale de l’ONU. Lors de cet événement, Musk a exprimé son admiration pour la Première ministre italienne, la qualifiant d’« encore plus belle à l’intérieur qu’à l’extérieur », tandis qu’ils échangeaient des regards complices et semblaient engagés dans une conversation animée. Leur rencontre n’est pas nouvelle, puisque Meloni avait demandé à Musk de la présenter au dîner, et ils s’étaient déjà croisés à plusieurs reprises, notamment à Rome. Bien que son choix pour le prix ait suscité des critiques en raison de son passé controversé, notamment ses liens avec la Russie et la rhétorique de son parti, Meloni a su capitaliser sur son soutien à l’Union européenne et à l’alliance transatlantique, ainsi que sur son rôle en tant que présidente du G7 en 2024.