L’armée israélienne se prépare à une offensive terrestre au Liban

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a appelé, le mercredi 25 septembre 2024, ses troupes à se préparer à une “éventuelle entrée” au Liban. Dans une vidéo diffusée par l’armée israélienne, Halevi s’est adressé à une brigade blindée, déclarant que les frappes aériennes en cours visaient à affaiblir le Hezbollah et à préparer le terrain pour une possible opération terrestre. Il a affirmé que les bombardements allaient se poursuivre afin de détruire les infrastructures du Hezbollah et de renforcer les forces israéliennes avant une potentielle confrontation directe avec les combattants du groupe libanais. Halevi a également souligné la supériorité militaire et l’expérience de ses troupes, les encourageant à entrer avec force pour détruire l’ennemi et ses installations.