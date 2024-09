Fixation des prix maximaux de la pomme de terre

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a fixé les prix maximaux pour la vente de pommes de terre destinées à la consommation à partir du 23 septembre 2024. Selon cette décision, le prix de vente depuis les entrepôts sera de 1 350 millimes par kilogramme, celui de la vente en gros à 1 600 millimes, et le prix de vente au détail à 1 900 millimes par kilogramme. Cette mesure vise à offrir aux citoyens des prix avantageux et à garantir un approvisionnement régulier du marché. Le ministère exige que tous les acteurs impliqués respectent les circuits de distribution légaux et se conforment strictement aux dispositions réglementaires. Toute infraction à cette décision sera sanctionnée conformément à la loi en vigueur.