Ghaza : 8 martyrs dans le bombardement d’une école et d’une maison

Huit Palestiniens sont tombés en martyrs lundi dans un bombardement par des avions sioniste contre une école abritant des personnes déplacées et une maison dans le centre de Ghaza, indique la Défense civile dans l’enclave palestinienne.

La Défense civile a déclaré, dans un communiqué, qu’une mère et quatre de ses enfants ont été tués et d’autres ont été blessés à la suite d’un bombardement (sioniste) qui a visé une maison appartenant à la famille Al-Samak dans la ville de Deir Al-Balah.

Elle a ajouté, dans un autre communiqué, que le bombardement sioniste sur l’école Khaled bin Al-Walid dans le camp de Nuseirat, a fait 3 martyrs palestiniens, le mari, sa femme et leur fille, et des blessés”.

Dimanche, des avions de l’occupation sioniste ont bombardé l’école Kafr Qasim, qui abrite des centaines de personnes déplacées dans le camp de la plage, entraînant la mort en martyrs de 7 Palestiniens et des blessures à d’autres.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée sioniste a bombardé 183 centres de déplacement et d’hébergement dans la bande de Ghaza, selon les autorités palestiniennes à Ghaza.

Depuis le début de l’agression contre Ghaza, les Palestiniens sont confrontés aux souffrances des déplacements répétés. Ils sont contraints de se réfugier dans des écoles notamment, et certains installent des tentes dans les rues ou d’autres lieux dans des conditions difficiles.

Selon les autorités palestiniennes, le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de l’enclave depuis le début de l’agression a atteint deux millions sur un total de 2,3 millions de Palestiniens.

L’entité sioniste mène une guerre dévastatrice à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.431 martyrs et 95.818 blessés, au 22 septembre, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus.