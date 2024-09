Frappe israélienne ciblée à Beyrouth : 274 morts et plus de 1000 blessés

Lundi, l’armée israélienne a annoncé avoir mené une frappe “précise” à l’aide de six missiles ciblant le quartier de Madi dans la banlieue sud de Beyrouth, sans fournir plus de détails. Selon des médias israéliens, l’attaque aurait visé Ali Karki, un haut responsable du Hezbollah et chef du front sud. Le ministre de la Santé libanais, Firas Abiad, a indiqué que les frappes israéliennes dans le sud et l’est du Liban, depuis ce matin, ont fait 274 morts et 1024 blessés, parmi lesquels des femmes, des enfants et des secouristes. Face à cette escalade, le ministre libanais de l’Éducation, Abbas Halabi, a ordonné la fermeture des écoles et universités dans tout le pays pour mardi, et les autorités ont décidé d’ouvrir les établissements scolaires pour accueillir les déplacés, victimes des bombardements les plus violents depuis le 8 octobre 2023.