Tunisie – météo : Pluies éparses samedi soir dans ces régions

Le temps sera partiellement nuageux samedi soir sur la plupart des régions. Les nuages seront parfois denses et accompagnés de pluies éparses sur les régions du nord, indique l’Institut National de la Météorologie.

Les températures oscilleront entre 22°c et 25°c dans le nord et le centre. Elles seront comprises entre 26°c et 30°c dans le sud.

Le vent soufflera faible à modéré, de secteur sud au nord et au centre, et de secteur est au sud. La mer sera moutonneuse au nord et peu agitée dans le reste des côtes.