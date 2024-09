Journée mondiale du nettoyage : Le ministère de l’Environnement appelle à une heure de mobilisation citoyenne

Le ministère de l’Environnement a appelé, vendredi, les citoyens à consacrer une heure, samedi, 21 septembre 2024, pour contribuer au nettoyage des environs de leurs domiciles et lieux de travail et de leurs villes.

Cet appel intervient dans le cadre de la célébration de la “Journée mondiale du nettoyage” qui coïncide avec le 20 septembre de chaque année et s’inscrit dans le cadre des programmes du ministère visant à améliorer la qualité de vie.

Une intervention sera également menée en coordination avec la municipalité de Tunis pour enlever les déchets de démolition et de construction sur le Boulevard du 9 avril dans la capitale Tunis.

Le 8 décembre 2023, l’Assemblée générale des Nations Unies, lors de sa 78e session, a adopté à l’unanimité la résolution 78/122 qui proclame le 20 septembre “Journée mondiale du nettoyage”.

La résolution invite tous les États Membres, les organismes des Nations Unies, les autres organisations internationales et régionales et les autres parties prenantes, dont la société civile, le secteur privé et les milieux universitaires, à célébrer la Journée mondiale du nettoyage en menant des activités visant à sensibiliser le public et à contribuer à la réalisation du développement durable. Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) facilite la célébration de la Journée.

Au fil des années, de nombreux gouvernements nationaux, régionaux et locaux, ainsi que des communautés, ont entrepris des activités de nettoyage dans le monde entier. Les nettoyages servent à rappeler la responsabilité collective dans la préservation et le maintien d’un environnement propre et sain, ainsi que dans la gestion durable des déchets et des ressources.