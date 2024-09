L’identité du mari de Mariem Debbagh enfin révélée : c’est Khalil Chammam

L’influenceuse et chroniqueuse tunisienne Mariem Debbagh a enfin levé le voile sur sa relation avec l’ancien joueur international et capitaine de l’Espérance Sportive de Tunis, Khalil Chammam. Dans une story publiée sur son compte Instagram, elle a confirmé pour la première fois leur lien en répondant à un abonné qui lui demandait de décrire Khalil Chammam en un mot. Elle a répondu : “Mon mari et l’homme de ma vie”, officialisant ainsi les rumeurs qui circulaient depuis un certain temps sur leur mariage. Ce dévoilement met fin aux spéculations entourant leur relation, souvent évoquée dans les médias tunisiens.