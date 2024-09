Un pont a été inauguré, mercredi, sur un cours d’eau profonde adjacent à l’école de Djebel Chaâra, à Béja-nord, à l’initiative de l’Association des anciens du lycée rue du Pacha et en collaboration avec un entrepreneur privé.

Érigé moyennant le coût de 33 mille dinars, le pont de 14 mètres de long et un mètre et demi de large vient à la rescousse des élèves et leurs parents dans les régions montagneuses pour leur faciliter l’accès à ladite école.

Dans une déclaration à la TAP, Karim Arafa, activiste de la société civile et entrepreneur, a indiqué que le pont de Djebel Chaâra est le neuvième ouvrage du genre réalisé en coopération avec l’association.

Bâti à partir de matériaux recyclés, le pont a pour utilité d’épargner aux élèves et aux parents les risques qui accompagnent les traversées dans un milieu naturel rugueux et émaillé de points d’eau, et réduire, par là même, les absences des élèves.

Pour sa part, la responsable de l’association des anciens du lycée El Pacha, Neila Ben Neji a indiqué à la TAP, que de l’association est active depuis des décennies dans la réalisation de projets d’approvisionnement en eau dans les villages et œuvres caritatives du même ordre.