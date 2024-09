Rentrée scolaire : Plus de 2000 fournitures scolaires saisies

Les équipes de contrôle ont effectué, au cours de la première quinzaine de ce mois de septembre, 674 visites d’inspection dans les librairies, chez les grossistes et dans les marchés de différentes régions du pays et ont saisi 2105 articles scolaires non conformes et dangereux », a fait savoir mardi Samir Ouerghemmi, directeur de l’hygiène du milieu et de la protection de l’environnement au ministère de la santé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable a indiqué que les équipes de contrôle ont rédigé 14 procès-verbaux contre des vendeurs de commerce parallèle et ont adressé 5 avertissements écrits à des propriétaires de librairies.

Elles ont également saisi 805 stylos à bille non conformes aux normes, 554 cahiers, 284 gommes en forme de fruits ou ressemblant à des jouets pour enfants, 171 boîtes de colle d’origine inconnue, 79 boîtes de pâte à modeler, 107 règles flexibles et 91 couvertures plastiques dégageant des odeurs provenant de substances chimiques dangereuses, ainsi que 14 boîtes de peinture à l’eau ne portant pas la mention « sans matières organiques ».

Ouerghemmi a expliqué à que certains articles scolaires d’origine inconnue ou issus de circuits de commerce parallèle présentent des risques pour la santé des enfants, que ce soit à court ou à long terme, en raison des matériaux utilisés dans leur fabrication.

« Cela pourrait entraîner des dommages immédiats tels que des irritations cutanées, des inflammations, des étouffements, ainsi que des problèmes de santé à long terme comme des allergies, de l’asthme, une insuffisance hépatique ou rénale, et des troubles mentaux », a-t-il dit.

Ouerghemmi a souligné l’importance d’éviter l’achat de fournitures scolaires provenant de circuits parallèles et à s’en tenir uniquement aux points de vente réglementés, en veillant à ce que les articles achetés portent des étiquettes indiquant le fabricant, l’importateur, la composition des produits, et la mention « sans matières organiques ».

Il a également conseillé de choisir des gommes sans odeur ni couleur et d’éviter les fournitures ressemblant à des aliments pour ne pas induire les enfants en erreur.

Il a aussi insisté sur l’importance d’aérer les salles de classe afin de réduire l’exposition des enfants aux émanations chimiques provenant de certains nouveaux articles scolaires, tout en les sensibilisant à ne pas mettre les stylos dans leur bouche et en veillant à ce que les livres et cahiers soient couverts de papier.