Asma Ben Othman révèle son combat contre la maladie de Crohn et l’importance de la santé mentale

L’actrice tunisienne Asma Ben Othman a récemment partagé un message émouvant sur ses réseaux sociaux concernant sa santé. Elle a révélé que son diagnostic final indique une inflammation aiguë de l’intestin sur 15 centimètres, causée par une maladie chronique nommée Crohn. Dans son post, elle a voulu rassurer ses abonnés sur son état tout en soulignant l’importance de prendre soin de sa santé mentale. Asma Ben Othman a expliqué que l’une des causes possibles de cette maladie est la tristesse et les chocs émotionnels, accentués par la présence de personnes malveillantes et déséquilibrées. Elle encourage donc chacun à se protéger des influences négatives et à privilégier son bien-être personnel, affirmant que la santé est primordiale et que le reste est secondaire.