Le candidat à la présidentielle, Zouhair Maghzaoui, qui s’est rendu dimanche dans le gouvernorat de Zaghouan, a appelé Kaïs Saïed à un débat télévisé. Au second jour de la campagne électorale préssidentielle, Maghzaoui a contacté directement ses partisans dans les villes de Nadhour et Fahs, où il a présenté son programme électoral.

La régularisation de la situation des ouvriers de chantiers et les suppléants dans le secteur primaire et secondaire, la révision des lois pour soutenir l’entreprenariat en d’autres approches liés à l’infrastructure et aux secteurs de la santé et de l’enseignement figurent dans ce programme.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Maghzaoui a rappelé que le parti du Peuple a adhéré au processus de Kaïs Saïed comme la plupart des Tunisiens en vue d’un changement.

Il estime à ce propos que “le 25 juillet est resté dans le stade des slogans”, affirmant que “sa candidature a pour objectif de lutter contre l’absurde dont souffre le pays sur tous les niveaux “.

Par ailleurs, le candidat Zouhair Maghzaoui a accusé l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) de restreindre sa campagne en plafonnant le financement électoral et en renforçant le contrôle sur les dépenses.