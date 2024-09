Mounira Hamdi : cinq ans après, son fils Aziz évoque une peine toujours présente

Cinq années se sont écoulées depuis le départ de la chanteuse Mounira Hamdi, et son fils Aziz a partagé un message poignant en hommage à sa mère sur les réseaux sociaux. Dans ce statut émouvant, il exprime la douleur toujours vive qu’il ressent malgré le temps qui passe. Aziz écrit que, depuis la disparition de sa mère, sa vie est marquée par un manque constant, où le sourire et la joie semblent incomplets sans elle. Il confie également combien il la regrette profondément et demande à Dieu de lui accorder la force de supporter cette immense perte. Ses mots touchants témoignent d’un amour infini pour sa mère et d’un chagrin qui reste intact.