Hausse des prix des fruits et légumes à Bir El Kassaa

Les indicateurs sur l’état de l’approvisionnement et des prix des principaux produits de base sur le marché de gros de Bir El Kassaa, à la date du 13 septembre 2024, font état d’un renchérissement des fruits et notamment les prix des poires (+71% à 6000 millimes/kg), des pommes (hausse de 50%, à 3000 millimes/kg), ainsi que des grenades et des pêches à hauteur de 33% (respectivement à 2000 millimes/kg et 4000 millimes/kg) et ce par rapport à la même date en 2023.

S’agissant des prix des melons (1000 millimes/kg) et des raisins (4000 millimes/kg), ils sont restés inchangés, selon les indicateurs publiés par l’observatoire national de l’agriculture (ONAGRI).

Il est à souligner que la plupart des fruits enregistrant une hausse de prix, ont été disponibles seulement en quantités réduites sur le marché, notamment les poires (-53%), les pêches (-38%) et les pommes (-36%). A contrario, les quantités de grenades et de raisins ont enregistré une hausse respectivement de 200%, et de 23%.

Les chiffres de l’Observatoire montrent, aussi, d’une hausse importante des prix de vente de certaines variétés de légumes allant de 25% pour les oignons (à 1000 millimes/kg), à 100% pour les concombres (2000 millimes/kg), pour atteindre les 205% pour les courges (à 5500 millimes/kg), et ce, en comparaison avec le 13 septembre 2023.

En revanche, les prix des tomates, des poivrons doux et des pommes de terre ont régressé respectivement de 58% (à 700 millimes/kg), 23% (à 1000 millimes/kg), et 9% (à 1450 millimes/kg).

Il convient de noter que le Marché de Gros de Bir El Kassaa a enregistré une augmentation en matière d’approvisionnement de la plupart des légumes, allant jusqu’à 75% pour les tomates et 100% pour les oignons, à l’exception des courges, dont la quantité exposée dans ce marché a chuté de 82%, en l’espace d’une année.

Pour ce qui est des poissons, l’ONAGRI s’est contenté de publier les indicateurs de deux variétés, à savoir les sardines dont le prix a régressé de 44%, à 3215 millimes/kg et les pataclets dont le prix a connu une hausse vertigineuse de 284% (passant de 2 600 millimes/kg, en septembre 2023, à 10 000 millimes/kg, actuellement).