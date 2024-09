Décès de Mohamed Belajouza, figure incontournable du tourisme tunisien

La Tunisie a perdu l’une de ses figures emblématiques du secteur touristique avec le décès de Mohamed Belajouza, survenu ce dimanche 15 septembre 2024. Ancien président de la Fédération Tunisienne des Hôtels, Belajouza a joué un rôle central dans le développement de l’industrie hôtelière tunisienne. Fondateur et directeur de la chaîne hôtelière Cipal, il a également travaillé de nombreuses années au sein de la Société des Hôtels Touristiques Tunisiens et de l’agence de voyages Tourafric en tant que cadre supérieur. La Fédération Tunisienne des Hôtels a salué son leadership et sa défense acharnée du secteur hôtelier et touristique tunisien. La radio Mosaïque FM adresse ses plus sincères condoléances à la famille du défunt.