Accident mortel à Manouba : une voiture s’enflamme après un dérapage

Un grave accident s’est produit hier soir, samedi, sur l’autoroute Tunis-Béja, au niveau de Manouba, entraînant la mort d’un homme et blessant son frère. Selon les informations fournies par la direction régionale de la protection civile, la voiture a dérapé avant de s’enflammer. Les secours sont rapidement intervenus pour éteindre l’incendie et évacuer les victimes. Le frère survivant a été transporté à l’hôpital La Rabta pour recevoir des soins, tandis que le corps calciné de la victime a été extrait du véhicule, qui portait une immatriculation étrangère. Après les constatations d’usage par la Garde nationale et le ministère public, la dépouille a été transférée au service de médecine légale pour autopsie, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.