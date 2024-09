Kaïs Saïed préside la réunion du conseil des ministres

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, jeudi, au Palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres qui a été consacrée à l’examen du projet de décret-loi sur la relation entre l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts.

Cité dans un communiqué de la présidence, le chef de l’État a insisté sur la nécessité d’élaborer au plus vite un certain nombre de projets de loi à caractère social, dont notamment le projet de loi amendant et complétant certaines dispositions du Code du travail en vue “d’interdire et de criminaliser la sous-traitance”.

Par ailleurs, le président Kaïs Saïed a insisté sur l’importance d’assurer le bon fonctionnement des services publics et de redoubler d’efforts en vue de d’améliorer la qualité des services fournis aux citoyens afin de les aider aussi rapidement et efficacement que possible.