Kasserine : Démarrage des travaux de réaménagement de la maison de retraite

Les travaux de réaménagement de la maison de retraite à Kasserine, ont démarré, moyennant une enveloppe d’un million 900 mille dinars, pour un projet dont la durée de parachèvement est estimée à sept mois.

Le chantier de réfection de l’établissement d’hébergement en question, prévoit sa transformation intégrale, a indiqué à la TAP, le directeur de la maison de retraite de Kasserine, Tarek Haddaoui.

Il s’agit, poursuit-il de moderniser l’hospice et de l’adapter aux besoins de ses locataires, en y installant différents services, dont une aile médicale richement équipée, une salle de physiothérapie, un espace de loisirs, une cuisine moderne, une salle à manger pouvant accueillir 60 personnes, une salle d’accueil des visiteurs ainsi qu’un salon de coiffure.

Pour rappel, la maison de retraite de Kasserine, construite depuis 1974 sur un terrain argileux, a été évacuée de tous ses résidents en juin 2020, suite à la découverte de fissures et interstices au niveau de ses bâtiments, en dépit des travaux de restauration entrepris en 2018 et 2019 et qui visaient à en renforcer les fondations et les toitures vétustes.