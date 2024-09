Alertes météorologiques : tempêtes et vents violents cette nuit

Cette nuit, la météo sera marquée par une couverture nuageuse dense et des orages accompagnés de fortes précipitations, principalement au nord et au centre du pays, tandis que le sud restera dégagé.

Le vent, soufflant du secteur sud vers le nord-ouest, sera relativement fort près des côtes et des hauts plateaux, et modéré à fort dans les autres régions. Il pourrait dépasser les 90 km/h lors des passages nuageux orageux. La mer sera très agitée au nord et agitée à très agitée sur le reste du littoral. Les températures nocturnes varieront entre 24 et 28 degrés dans les zones côtières et les hauts plateaux, et entre 30 et 34 degrés ailleurs.