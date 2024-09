Plus de 3 700 Agents médicaux et paramédicaux déployés pour assurer la Santé scolaire en 2024/2025

Plus de 3700 agents médicaux et paramédicaux assureront les programmes de santé en milieu scolaire au cours de la nouvelle année scolaire 2024/2025, a indiqué l’inspecteur général de la santé et directeur de la médecine scolaire et universitaire au ministère de la Santé, Lotfi Ben Hammouda.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, il a indiqué que le ministère de la Santé chargera 1 500 médecins et 2 230 infirmiers de première ligne pour effectuer les examens médicaux, les vaccinations scolaires et l’éducation sanitaire au début de la nouvelle année scolaire, selon un programme de travail préparé par les départements de la santé.

« Le ministère a préparé un programme de santé mentale intitulé Prévention de l’addiction, réparti sur deux parties : la première est liée à la cyber-sécurité, qui cible les enfants des classes préparatoires et des kotebs, sachant que l’addiction commence dès le début de l’utilisation par l’enfant du téléphone et de la navigation sur Internet », a indiqué M. Ben Hammouda.

Le second est destiné aux élèves des écoles primaires, et secondaires et traite de l’addiction, en partenariat avec des experts et des spécialistes des ministères de la femme, de l’éducation et des affaires religieuses.

Le ministère a également programmé des activités de sensibilisation à l’obésité infantile, notamment le dépistage précoce de cette maladie, selon Ben Hammouda qui a souligné que la prévalence de l’obésité infantile a atteint 17,5% pour les enfants âgés de zéro à cinq ans, selon le dernier recensement national effectué en Tunisie en 2018.

Concernant la vaccination contre le cancer du col de l’utérus, dont le ministère de la Santé a décidé d’introduire dans le calendrier vaccinal scolaire en 2025, le directeur de la médecine scolaire et universitaire a expliqué qu’elle concerne les élèves de sexe féminin à l’âge de 12 ans, soit en sixième année primaire, à raison d’une dose pour les protéger contre le cancer.