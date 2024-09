Enseignement supérieur : Lancement du projet “Horizon+ESR-Qualité”

L’Agence Tunisienne d’Évaluation et d’Accréditation dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique (ATEA) a annoncé vendredi le lancement du projet “Horizon+ESR-Qualité”, réalisé en partenariat avec l’Institut Français de Tunisie et le Service de Coopération et d’action Culturelle de l’Ambassade de France en Tunisie, en application d’un accord de coopération signé en juillet dernier.

Le projet, qui s’étend sur la période 2024-2025, vise à renforcer les campagnes de sensibilisation de l’agence visant à promouvoir la culture qualité dans les établissements d’enseignement supérieur, selon Salma Damak Ayadi, Directrice Générale de l’agence, qui s’est exprimée en marge d’un séminaire sur le lancement du projet.

Elle a précisé que ces campagnes concerneront divers établissements d’enseignement supérieur publics et privés à travers tout le territoire de la République. Les premières campagnes débuteront à l’Université de Gafsa le lundi 9 septembre, puis à l’Université de Kairouan le 10 septembre, suivies par Sfax et Sousse tout au long des mois de septembre et octobre 2024.

Selon la responsable, les campagnes cibleront tous les établissements d’enseignement relevant des universités tunisiennes, ainsi que les instituts des études technologiques et les établissements universitaires privés.

Elle a rappelé que les missions de l’agence consistent en l’évaluation des universités, des établissements d’enseignement supérieur et leurs programmes, ainsi que d’accréditer académiquement et institutionnellement, d’évaluer les structures de recherche (unités de recherche et laboratoires de recherche), en plus d’évaluer les programmes de recherche scientifique et de renforcer les capacités du personnel de l’agence et des experts en évaluation à travers des sessions de formation ciblées.

Samir Becha, Directeur Général de l’Enseignement Supérieur, a déclaré à l’agence TAP que dans le cadre de ce projet, l’agence se chargera d’évaluer la qualité de 305 établissements d’enseignement supérieur, dont 208 publics, 84 privés et 13 universités, ainsi que la qualité de leur gestion administrative et de leur recherche scientifique.

Il a souligné que l’enseignement supérieur et la qualité de la formation sont devenus une priorité non seulement en Tunisie mais aussi dans le monde entier, en précisant que le classement de la qualité de l’enseignement supérieur repose sur des indicateurs précis définis et calculés par des agences nationales et internationales, et c’est là que réside le rôle de l’agence nationale d’évaluation et d’accréditation.