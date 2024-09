Afflux record : plus de 3000 tunisiens vaccinés contre la rage en 2 semaines

Au cours des deux dernières semaines, l’Institut Pasteur de Tunis a enregistré un afflux exceptionnel de plus de 3000 personnes se faisant vacciner contre la rage, un chiffre qui dépasse de loin les moyennes habituelles pour un mois.

Sonia Kchou Cherif, cheffe du service des vaccinations internationales de l’institut, a souligné ce jeudi 5 septembre 2024 que cette affluence est notable. La campagne nationale de vaccination, lancée le 1er septembre 2024, se poursuivra jusqu’à la fin octobre et englobe non seulement les vaccinations pour les animaux de compagnie tels que les chiens et les chats, mais également pour les animaux sensibles dans les zones touristiques, incluant bovins et équidés. Cette initiative vise à renforcer la prévention contre la rage et à protéger la santé publique.