L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a invité, ce mercredi, les candidats définitivement retenus pour l’éléction présidentielle du 6 octobre prochain à soumettre un certain nombre de documents comprenant notamment l’identifiant unique du compte bancaire ou postal pour la campagne électorale présidentielle de 2024, ainsi que l’identité du mandataire financier.

L’ISIE a précisé que cette déclaration doit être faite selon les modèles fournis à cet effet et doit être soumise au plus tard 48 heures après la publication de la liste des candidats définitivement retenus.

Le Conseil de l’Instance a publié cette liste, lundi dernier. Elle a été publiée au Journal officiel de la République Tunisiene (JORT) hier, mardi. La liste comprend les noms des candidats Ayachi Ben AbdelHamid Zamaal, Zouhair Ben Mohamed Salah Maghzaoui et Kaïs Ben Moncef Saïed.

D’autre part, l’instance a précisé dans son communiqué que les documents et registres suivants doivent être validés avant leur utilisation : les affiches contenant l’image du candidat et le programme électoral au format A3, la liste des événements, activités et rencontres organisées par le candidat, le registre des fonds et dépenses, ainsi que les reçus des dons en nature et en espèces.

L’instance a ajouté que l’approbation de ces documents doit être effectuée dans un délai maximal de 7 jours à compter de la publication de la liste définitive des candidats pour l’élection présidentielle.

Selon le calendrier de l’Iisie, publié, le 16 juillet dernier, au JORT, la campagne électorale pour la présidentielle débutera en Tunisie, le samedi 14 septembre 2024 et à l’étranger le 12 du même mois, pour une durée de 21 jours.

Les Tunisiens voteront le 6 octobre prochain, tandis que les Tunisiens à l’étranger voteront les 4, 5 et 6 du même mois.