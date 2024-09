Le président de la République, Kaies Saied, s’est entretenu mardi avec le ministre de l’intérieur, Khaled Nouri, et le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’intérieur chargé de la sécurité nationale, Sofien Bessadok.

La réunion a porté sur la situation générale dans le pays et les efforts déployés afin de vouer à l’échec toute tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat et à la sécurité des citoyens. Selon un communiqué de la présidence de la République, le Chef de l’Etat a souligné que les élections sont une affaire interne et que ceux qui perçoivent de l’argent de parties étrangères et font semblant soutenir la démocratie, ne sont en effet que des traïtres.