FTDES : 234 mouvements de protestation enregistrés au mois d’août

L’Observatoire social du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) a enregistré 234 mouvements de protestation au cours du mois d’août, soit une légère baisse par rapport au mois de juillet 2024 qui a enregistré 245 protestations.

Dans son rapport mensuel publié aujourd’hui, l’Observatoire a souligné que les mois d’été ont été marqués par une hausse du nombre des mouvements de protestations par rapport aux mois de janvier et février 2024, qui ont enregistré respectivement 137 et 159 mouvements.

Les protestations des ouvriers ont représenté 46 % du total des protestations, soit 109 mouvements revendiquant la régularisation des situations professionnelles (ouvriers de chantiers, enseignants, et enseignants suppléants…), l’amélioration des conditions de travail et le versement des salaires et des dues impayées.

La crise de la soif arrive en deuxième position avec 18 % de l’ensemble des mouvements, tandis que le reste des mouvements de protestation sont organisés pour dénoncer la détérioration de la situation socio-économique, l’augmentation des prix, et revendiquer le droit au développement, le droit à un environnement sain et l’amélioration des services de base tels que le transport et la santé.

Le gouvernorat de Gafsa a conservé sa première place dans le classement des régions avec 42 protestations, suivi par Tunis avec 27 mouvements de protestation, Kairouan en troisième position (19), Béja (13), et Tataouine (12).