Foussana : des milliers d’hectares agricoles endommagés par une tempête de grêle !

À Foussana, dans le gouvernorat de Kasserine, de vastes étendues de terres agricoles ont été gravement endommagées par une tempête de grêle survenue le 2 septembre 2024.

Selon Jawhar Chaâbani, le délégué par intérim, les évaluations techniques des dommages révèlent que les pertes touchent environ 500 hectares de pommiers, 30 hectares d’arbres fruitiers, 250 hectares de légumes, et 150 hectares d’oliviers dans la zone d’Oulad Mahfoudh. Dans la région de El Mazria, 450 hectares de pommiers, 150 hectares d’arbres fruitiers, 200 hectares de légumes et 200 hectares d’oliviers ont également été affectés. D’autres dommages ont été constatés dans la région d’El Adhira, avec 300 hectares de pommiers, 150 hectares de légumes et 250 hectares d’oliviers touchés. La zone de El Hazza a subi des dégâts sur 50 hectares de pommiers, 50 hectares de légumes et 150 hectares d’oliviers. Enfin, à Foussana-ville, 400 hectares de pommiers, 10 hectares d’arbres fruitiers, 50 hectares de légumes et 50 hectares d’oliviers ont été endommagés. Les dégâts sont estimés entre 50 % et 80 % de la superficie touchée. La commission locale de prévention des catastrophes a déjà commencé à évaluer les impacts sur les routes et les chemins agricoles, et les autorités locales ainsi que la direction de l’équipement devraient intervenir dès demain, tandis que la commission régionale de solidarité examinera également les conditions sociales et les habitations touchées.