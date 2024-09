Tunisie – Élection présidentielle 2024 : la Cour Administrative dévoile les détails de la transmission des jugements à l’ISIE

Le 2 septembre 2024, la Cour Administrative a annoncé avoir transmis les copies des jugements d’annulation à l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE).

Ce transfert a été réalisé conformément à l’article 24 du décret de l’ISIE, stipulant que l’instance doit mettre en œuvre les décisions judiciaires dès réception. La Cour a précisé que, selon l’article 10 du décret n°543 de 2024, l’ISIE devait publier la liste définitive des candidats après l’examen des recours, au plus tard le 3 septembre 2024. Cependant, Farouk Bouasker, président de l’ISIE, a indiqué que la Commission n’avait pas pu consulter les jugements récents en raison d’une notification tardive. Malgré cela, Bouasker a annoncé que les candidats définitivement acceptés pour l’élection présidentielle de 2024 sont Alaya Chebbi, Zouhair Maghzaoui, et Kais Saied. Par ailleurs, la Cour Administrative a ordonné l’annulation des décisions de l’ISIE concernant le rejet des candidatures de Abdel Latif Mekki, Imed Daïmi, et Mondher Znaidi, les réintégrant dans la course électorale prévue pour le 6 octobre 2024.