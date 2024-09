Le Ministère de l’Agriculture appelle les agriculteurs à la prudence face aux intempéries annoncées

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime a lancé un appel à la vigilance face aux prévisions météorologiques défavorables annoncées par l’Institut National de la Météorologie.

Dans un communiqué publié lundi soir, le ministère a exhorté les agriculteurs à prendre les précautions nécessaires pour protéger leur bétail en évitant de le laisser à l’extérieur et en veillant à le mettre en sécurité dans des étables éloignées des cours d’eau. Il a également insisté sur l’importance de rassembler les équipements agricoles dans des lieux sûrs et de vérifier la solidité des serres, en prévision des vents violents. Ces recommandations interviennent alors que des orages localisés, accompagnés de pluies intenses, sont attendus dans les régions du nord et du centre du pays, notamment dans les gouvernorats de Zaghouan, Nabeul et le nord de Sousse, où les précipitations pourraient atteindre localement 60 mm avec des chutes de grêle. Les vents pourraient également dépasser temporairement les 90 km/h lors des épisodes orageux.