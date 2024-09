Le Kef en crise : les fortes pluies provoquent des inondations inquiétantes

La région du Kef a été frappée par de fortes pluies accompagnées de vents violents ce lundi 2 septembre 2024, entraînant l’inondation de plusieurs oueds et cours d’eau.

La situation a particulièrement préoccupé les autorités locales qui se sont rendues sur place, notamment à “Aïn Boukadah” dans l’ouest du Kef, où un cours d’eau non protégé, d’une profondeur de plus de deux mètres, présente un danger imminent pour les habitants, en particulier les enfants et les personnes âgées. Face à cette situation, les riverains ont exprimé leurs inquiétudes et ont exhorté les autorités, dont le délégué du Kef Ouest, Hussein Hammouda, et le responsable par intérim de la municipalité du Kef, Hichem Ben Khalifa, à trouver rapidement une solution définitive à ce problème ré