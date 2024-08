Mohamed Choukani annonce ses fiançailles : plus de 50 000 likes et 10 000 commentaires pour son grand bonheur

Ce samedi 31 août 2024, le créateur de contenu tunisien Mohamed Choukani, connu sous le nom de “Med Chou” sur les réseaux sociaux, a annoncé sa fiancée en partageant des photos sur son compte personnel.

Dans une vidéo publiée en story, il a exprimé sa joie et sa gratitude en expliquant qu’il avait décidé de partager cet aspect de sa vie privée pour permettre à ses amis de se réjouir avec lui. Après la publication des photos de ses fiançailles, celles-ci ont généré un engouement considérable, atteignant plus de 50 000 likes et 10 000 commentaires de ses abonnés, qui lui ont adressé leurs vœux de bonheur. Mohamed Choukani a remercié chaleureusement ses fans, soulignant qu’il a ressenti le soutien et la joie de toute la Tunisie.