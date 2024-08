Kef : violents orages et chute d’arbres causés par de fortes pluies

Récemment, la ville de Kef a été frappée par de fortes intempéries, avec des pluies abondantes accompagnées de vents violents et de grêle de grande taille.

Ces conditions météorologiques extrêmes ont causé la chute de plusieurs arbres, notamment dans la délégation de Bournoussa, comme l’ont rapporté les utilisateurs de Facebook. De plus, certaines maisons ont été inondées par les eaux de pluie, nécessitant l’intervention des services de protection civile dans plusieurs quartiers. Les prévisions météorologiques annoncent des nuages denses dans le nord, le centre et localement dans le sud, avec des orages et des pluies temporairement fortes dans les zones occidentales, en particulier dans les gouvernorats de Kasserine et de Kef. Les vents souffleront du sud-est, modérément forts près des côtes nord et plus faibles ailleurs, tandis que la mer sera agitée le long des côtes nord et peu agitée sur les autres côtes. Les températures nocturnes varieront entre 26 et 28 degrés dans le nord, le centre et le sud-est, et entre 28 et 32 degrés dans le sud-ouest, ne dépassant pas 22 degrés dans les zones montagneuses.